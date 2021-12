Vendevano online farmaci contro il Covid | i Nas oscurano 30 siti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 7 dicembre 2021) Trentache offrivanovarie tipologie di medicinali per curare ilsono stati oscurati dai carabinieri del Nas. Nelle pagine web oltre a una serie direcanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo ina da parte dista abilitato, venivano messi in vendita anche medicinali asseritamente contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego clinico o sperimentale in relazione all’infezione da SARS-COV-2. “È stata rilevata, infatti - spiegano i Nas - la presenza dell’ivermectina, per la quale l’EMA, nel marzo 2021, ha emanato una nota1 con cui raccomandava di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento di ...