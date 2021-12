Galliani, che colpo per il Monza: preso Gastón Ramirez (Di martedì 7 dicembre 2021) Monza - Il Monza punta alla serie A e nella giornata odierna, Adriano Galliani , ha piazzato un gran colpo di mercato. E' biancorosso infatti, l'ex Sampdoria e Bologna Gastón Ramirez . L'uruguagio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021)- Ilpunta alla serie A e nella giornata odierna, Adriano, ha piazzato un grandi mercato. E' biancorosso infatti, l'ex Sampdoria e Bologna. L'uruguagio ...

Advertising

poer104 : 1br41mov1ch è un povero coglione . Perfetto nel solco istituito da galliani che prendeva gente da circo per far gr… - CittaCastello : Si conclude domani la mostra personale di Omar Galliani, “Da e per Raffaello”, con un testo di Italo Tomassoni, pre… - tonytally : @GiovaB95 @TeofiloSteven ricordo che galliani disse 'stavo dormendo ad un certo punto mi svegliai e pensai perchè n… - LucaParry85 : Mi fa ridere che report e Albertazzi dicano 'il milan' e invece no Devi dire 'Berlusconi e galliani' punto fine della questione - ForzaMilanTweet : @massimo_macs Cioè ma hai il coraggio di parlare ratto? Sei serio? Dovete vendere calciatori a prezzi che solo i pa… -