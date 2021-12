Covid, Crisanti: “Tra non vaccinati virus circola come varicella” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non è paragonabile l’infettività tra vaccinati e non vaccinati. La trasmissione del virus tra non vaccinati è al livello della varicella: un non vaccinato può infettare 9 persone. Un vaccinato non arriva mai a infettarne così tante”. Il professor Andrea Crisanti, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio tra vaccinati e non vaccinati. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova fa il punto sul Covid in Italia. “La situazione è caratterizzata da un aumento della trasmissione, come testimoniano i numeri di contagi e morti. Non abbiamo ancora raggiunto un punto di equilibrio. La maggior parte della popolazione si è vaccinata tra aprile e fine luglio, bisogna continuare a fare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non è paragonabile l’infettività trae non. La trasmissione deltra nonè al livello della: un non vaccinato può infettare 9 persone. Un vaccinato non arriva mai a infettarne così tante”. Il professor Andrea, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio trae non. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova fa il punto sulin Italia. “La situazione è caratterizzata da un aumento della trasmissione,testimoniano i numeri di contagi e morti. Non abbiamo ancora raggiunto un punto di equilibrio. La maggior parte della popolazione si è vaccinata tra aprile e fine luglio, bisogna continuare a fare la ...

