Rissa sul seggio di Roma centro, Conte si sfila: «Grazie al Pd, ma c’è da fare per il M5s» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppe Conte ha rifiutato la candidatura al collegio di Roma centro, propostagli dal Partito Democratico, che lo avrebbe potuto portato in Parlamento. «Ringrazio il Partito democratico e Enrico Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta», ha detto in conferenza stampa. «Ma dopo una lunga riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il Movimento 5 stelle. Non mi è possibile dedicarmi ad altro». Il no di Conte al posto lasciato vuoto dal neosindaco Roberto Gualtieri era diventato ormai certo dopo alla notizia della discesa in campo di Carlo Calenda. Con lui in corsa, il centrodestra avrebbe potuto favorire il leader di Azione non presentandosi nel collegio, o proponendo un nome debole. Calenda si stava già muovendo da ieri, 5 dicembre, quando su ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppeha rifiutato la candidatura al collegio di, propostagli dal Partito Democratico, che lo avrebbe potuto portato in Parlamento. «Ringrazio il Partito democratico e Enrico Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta», ha detto in conferenza stampa. «Ma dopo una lunga riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto daper il Movimento 5 stelle. Non mi è possibile dedicarmi ad altro». Il no dial posto lasciato vuoto dal neosindaco Roberto Gualtieri era diventato ormai certo dopo alla notizia della discesa in campo di Carlo Calenda. Con lui in corsa, ildestra avrebbe potuto favorire il leader di Azione non presentandosi nel collegio, o proponendo un nome debole. Calenda si stava già muovendo da ieri, 5 dicembre, quando su ...

