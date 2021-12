Milan-Liverpool, Tomori: “Siamo cresciuti molto rispetto all’andata, serve una mentalità vincente” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, alla vigilia del match contro il Liverpool valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Kjaer è parte integrante di questa squadra, è molto triste quello che è successo, speriamo che torni il prima possibile. Lui sente grande nostalgia, non sarà facile stare fuori dal campo. La squadra è piena di grande personalità e quando tornerà lo accoglieremo a braccia aperte. Vogliamo certamente vincere, è una partita importantissima. Non dobbiamo pensare di non avere niente da perdere, abbiamo delle chance e dobbiamo giocare con una mentalità vincente. Non sarà facile, il Liverpool ha grande qualità e gioca un calcio molto intenso. Arrivano da ottimi ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il difensore del, Fikayo, alla vigilia del match contro ilvalevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Kjaer è parte integrante di questa squadra, ètriste quello che è successo, speriamo che torni il prima possibile. Lui sente grande nostalgia, non sarà facile stare fuori dal campo. La squadra è piena di grande personalità e quando tornerà lo accoglieremo a braccia aperte. Vogliamo certamente vincere, è una partita importantissima. Non dobbiamo pensare di non avere niente da perdere, abbiamo delle chance e dobbiamo giocare con una. Non sarà facile, ilha grande qualità e gioca un calciointenso. Arrivano da ottimi ...

