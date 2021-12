La Ferrari 512 BBi di Belmondo in vendita all’asta (Di lunedì 6 dicembre 2021) È stata la sua auto preferita e, prima di venderla, ha voluto renderla unica lasciandovi la sua firma. Stiamo parlando della Ferrari 512 BBi di Jean-Paul Belmondo, attore francese scomparso il 6 settembre 2021. La vettura sarà in vendita all’asta il 12 dicembre durante l’evento Aguttes Autumn Sale. Esclusivo il colore: un argento che la Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) È stata la sua auto preferita e, prima di venderla, ha voluto renderla unica lasciandovi la sua firma. Stiamo parlando della512 BBi di Jean-Paul, attore francese scomparso il 6 settembre 2021. La vettura sarà inil 12 dicembre durante l’evento Aguttes Autumn Sale. Esclusivo il colore: un argento che la

Advertising

RValdemburg : La Ferrari 512 BBi amata da Jean-Paul Belmondo è in vendita - GiadaConte8 : @Mr_Leone45 Io ho la Ferrari 512 Bb come modellino - GiadaConte8 : @ferrariwc Ferrari 512 Bb (che sta per Berlinetta Boxer) - calichebahada : Which 2 #Ferrari Me 2,4 1 - Ferrari Dino 246 GT 2 - Ferrari 330 GT 2+2 3 - Ferrari 365 Daytona 4 - Ferrari 512 B… -