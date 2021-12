Violenza sessuale, caccia alla coppia di uomini che sul treno Milano-Varese e poi in stazione ha aggredito due 20enni (Di domenica 5 dicembre 2021) I detective della Squadra mobile di Varese e la Polfer stanno indagando su due episodi di Violenza sessuali, avvenuti giovedì sera, e compiuti dalla stessa coppia di uomini, ai danni di due giovani ragazze, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). Le vittime sono due ventenni che erano sul treno di rientro dopo giornata di lavoro o studio. La prima ragazza, secondo quanto accertato fino ad ora, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito Violenza. Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) I detective della Squadra mobile die la Polfer stanno indagando su due episodi disessuali, avvenuti giovedì sera, e compiuti dstessadi, ai danni di due giovani ragazze, a bordo di undella linea ferroviariae ina Vedano Olona (). Le vittime sono due ventenni che erano suldi rientro dopo giornata di lavoro o studio. La prima ragazza, secondo quanto accertato fino ad ora, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito. Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti ...

SkyTG24 : Violenze sessuali sul treno e in stazione nel Varesotto: aperte le indagini - valigiablu : Il tifoso fiorentino, la pacca sul sedere alla giornalista sportiva e la differenza fra molestie e violenza sessual… - ilpost : Il tifoso che aveva molestato in diretta la giornalista Greta Beccaglia è stato identificato ed è indagato per viol… - zazoomblog : Violenza sessuale caccia alla coppia di uomini che sul treno Milano-Varese e poi in stazione ha aggredito due 20enn… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Violenza sessuale, caccia alla coppia di uomini che sul treno Milano-Varese e poi in stazione ha aggredito due 20enni… -