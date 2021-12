F1, GP Arabia Saudita 2021: Max Verstappen premiato come pilota del giorno, battuto Lewis Hamilton (Di lunedì 6 dicembre 2021) Max Verstappen è stato premiato come “Driver of the Day” (pilota del giorno) del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena ieri sul circuito di Jeddah. L’alfiere della Red Bull ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): l’olandese, secoondo all’arrivo, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hanno premiato lo spettacolare duello inscenato con Lewis Hamilton, il quale ha vinto la gara. Max Verstappen ha prevalso col 26,7% delle preferenze, precedendo proprio il britannico della ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Maxè stato“Driver of the Day” (del) del GP di, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena ieri sul circuito di Jeddah. L’alfiere della Red Bull ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): l’olandese, secoondo all’arrivo, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hannolo spettacolare duello inscenato con, il quale ha vinto la gara. Maxha prevalso col 26,7% delle preferenze, precedendo proprio il britannico della ...

