Basket | fissata l’udienza per il caso di Riccardo Moraschini

(Di domenica 5 dicembre 2021)conosce la data delper ilche lo vede coinvolto in materia di antidoping. Sarà il 20 dicembre che il giocatore dell’Olimpia Milano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà ascoltato e giudicato di fronte al Tribunale Nazionale Antidoping., va ricordato, fu trovato positivo dopo un allenamento svolto al Forum di Assago il 6 ottobre; della questione si venne a sapere il 21 dello stesso mese. La sostanza è il Clostebol Metabolita, già ben nota negli ambienti dell’antidoping per molteplici ragioni. Il giocatore ha da tempo rinunciato alle controanalisi, e coach Ettore Messina aveva già lamentato la mancanza di una situazione nella quale potesse essere nota una qualsivoglia data per capire il suo destino. Che, peraltro, non è per nulla ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Riccardo Moraschini conosce il giorno nel quale saprà il suo destino -

Ultime Notizie dalla rete : Basket fissata

OA Sport

... valida per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di. Reduce da tre vittorie ... La palla a due èper le ore 19:45 di domenica 5 dicembre . La partita sarà visibile in diretta ...... valida per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di. Sfida che vale molto per le ... La palla a due èper le ore 19:00 di domenica 5 dicembre . La partita sarà visibile ...Riccardo Moraschini conosce la data dell'udienza per il caso che lo vede coinvolto in materia di antidoping. Sarà il 20 dicembre che il giocatore dell'Olimpia Milano, secondo quanto riportato dalla Ga ...Malik Dimè si sta inserendo bene nel gruppo della Vanoli Cremona ma sarà tesserato solo la settimana prossima. Peccato perché sarebbe servito molto, stante la ...