Vaccino, Aifa “Il beneficio è superiore al rischio” (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Pochi trial? Tremila bambini è più di quanti testati per il Vaccino sulla pertosse. Poi c’è anche la vita reale: l’Ema dà un’autorizzazione condizionata a una continua revisione dei dati della Vaccino sorveglianza”. Così il presidente Aifa, Giorgio Palù, all’evento “Live In Courmayeur” su SkyTg24. “Oltre 4 milioni di bambini – aggiunge – sono stati vaccinati negli Stati Uniti, platea potenzialmente superiore a quella italiana e non sono state segnalate reazioni avverse. Inoltre ai bambini viene somministrata un terzo della dose. Non possiamo pensare che medici e sicenziati abbiano autorizzato correndo un rischio, è la comunità più all’avanguardia. Gli eventi avversi come le miocarditi si risolvono quasi sempre in modo spontaneo, diversamente dall’infezione multisistemica del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Pochi trial? Tremila bambini è più di quanti testati per ilsulla pertosse. Poi c’è anche la vita reale: l’Ema dà un’autorizzazione condizionata a una continua revisione dei dati dellasorveglianza”. Così il presidente, Giorgio Palù, all’evento “Live In Courmayeur” su SkyTg24. “Oltre 4 milioni di bambini – aggiunge – sono stati vaccinati negli Stati Uniti, platea potenzialmentea quella italiana e non sono state segnalate reazioni avverse. Inoltre ai bambini viene somministrata un terzo della dose. Non possiamo pensare che medici e sicenziati abbiano autorizzato correndo un, è la comunità più all’avanguardia. Gli eventi avversi come le miocarditi si risolvono quasi sempre in modo spontaneo, diversamente dall’infezione multisistemica del ...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - SkyTG24 : A Sky Tg24 #LiveIn2021 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), sul #vaccino ai bambini:… - RobertoBurioni : Sui vaccini per i bambini 1) attendiamo serenamente l'approvazione di AIFA 2) teniamo conto che negli USA hanno g… - doluccia16 : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun dett… - Frances47065366 : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun dett… -