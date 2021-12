Torta di Natale all’ananas | lascerete tutti a bocca aperta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi vi proponiamo unadavvero gustosa, laalla frutta con ananas. Il suo gusto e la sua consistenza sono diverse dal solito e vi delizieranno per la loro bontà. Sicuramente l’aroma che sentirete al primo morso non lo dimenticherete tanto facilmente e come voi, anche il resto della vostra famiglia. Di seguito potrete trovare l’elenco degli ingredienti e il procedimento che dovete seguire per realizzarla. Ingredienti: 260 gr farina 220 gr di zucchero 120 ml di olio 50 g di cocco grattugiato fine 200 gr di ananas tritato e sgocciolato 3 uova intere 12 gr di lievito per dolci 1 pizzico di sale Ingredienti per il ripieno 200 g di ananas tritato e sgocciolato 100g di frutta candita 50 g di scaglie di cocco grattugiato 1 cucchiaio di farina Ingredienti glassa 100 gr di zucchero a velo (100 g) Succo o sciroppo ...