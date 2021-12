Napoli-Atalanta, i convocati di Spalletti: assenti Insigne e Ruiz (Di sabato 4 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma nella serata di sabato 4 dicembre. Il tecnico dei partenopei non avrà a disposizione né Fabian Ruiz né Lorenzo Insigne nell’importante sfida di alta classifica contro la Dea. Assenza pesanti che si aggiungono a quelle già note di Koulibaly, Manolas, Anguissa e Osimhen. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Spalletti. I convocati DI Spalletti PER Napoli-Atalanta Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Mane Balla Moussa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Luciano, allenatore del, ha diramato la lista deiper la sfida di campionato contro l’, in programma nella serata di sabato 4 dicembre. Il tecnico dei partenopei non avrà a disposizione né Fabianné Lorenzonell’importante sfida di alta classifica contro la Dea. Assenza pesanti che si aggiungono a quelle già note di Koulibaly, Manolas, Anguissa e Osimhen. Di seguito l’elenco completo deidi. IDIPEROspina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Mane Balla Moussa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. ...

