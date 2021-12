Il dramma di Elena Santarelli per il figlio Giacomo: “Abbiamo scoperto il cancro e siamo crollati” (Di sabato 4 dicembre 2021) Santarelli ripercorrerà oggi a Verissimo sicuramente la lunga battaglia contro il cancro affrontata e vinta dal primo figlio Giacomo nato dal matrimonio con Bernardo Corradi. “E’ iniziato tutto il 29 novembre del 2017. Bernardo portò Giacomo a fare una risonanza magnetica al San Camilo di Roma, io non andai perché avevo subito un intervento da poco e aveva le stampelle e i punti all’anca, ero dolorante” ha raccontato la showgirl durante un’intervista rilasciata a La Vita in Diretta. Una semplice visita che avevano deciso di fare visto che il figlio era caduto a scuola e presentava forti mal di testa: “credevo magari che avesse un ematoma. Non mi aspettavo di certo quel responso dai radiologi”. Dall’ospedale di Roma però non arrivano notizie; passano diverse ora allora la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)ripercorrerà oggi a Verissimo sicuramente la lunga battaglia contro ilaffrontata e vinta dal primonato dal matrimonio con Bernardo Corradi. “E’ iniziato tutto il 29 novembre del 2017. Bernardo portòa fare una risonanza magnetica al San Camilo di Roma, io non andai perché avevo subito un intervento da poco e aveva le stampelle e i punti all’anca, ero dolorante” ha raccontato la showgirl durante un’intervista rilasciata a La Vita in Diretta. Una semplice visita che avevano deciso di fare visto che ilera caduto a scuola e presentava forti mal di testa: “credevo magari che avesse un ematoma. Non mi aspettavo di certo quel responso dai radiologi”. Dall’ospedale di Roma però non arrivano notizie; passano diverse ora allora la ...

