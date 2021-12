DA DE DONNO A “IPPOCRATE ORG” | PERSEGUITATO CHI CURA COVID SENZA VACCINI! Carabinieri contro Medici No Vax | Sospesa Telemedicina

(Di sabato 4 dicembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio «E’ stata chiusa l’assistenza diorg.org perchè la maggior parte dei, quasi tutti, sono stati sospesi e non possono più esercitare nemmeno in telena. Sono stati sospesi perchè non si sono vaccinati. Sono stati sospesi perché hannoto più di 60mila persone a casa, lasciate sole con Tachipirina e vigile attesa che … proviene da Database Italia.

Advertising

ChemtrailsRoma : RT @DatabaseItalia: DA DE DONNO A “ - DatabaseItalia : DA DE DONNO A “ - VinceFerretti : DA DE DONNO A “ - barbagalloeric1 : DA DE DONNO A “ - riccardolavelli : RT @bisagnino: DA DE DONNO A -

Ultime Notizie dalla rete : DONNO IPPOCRATE

... per le dichiarazione sull'etica medica di Helsinki e sul giuramento di. Non erano mai ... Potrei citare Raoul Didier, Tarro, De, Robert Malone, architetto della piattaforma del vaccino ...Anche da noi i caduti non si contano più: se Giuseppe Deè stato trovato appeso a una corda, ... da casa, dai medici coraggiosi come quelli di "". L'aria che tira, in alcuni paesi leader ...