Coronavirus, curva pandemica stabile. Bassetti: "Variante Delta al 99%, vaccinarsi" (Di sabato 4 dicembre 2021) Calano i nuovi casi di Covid in Italia, restano stabili i morti. Si registra invece una crescita di ricoveri e terapie intensive. Intanto, il nuovo monitoraggio dell'Iss rivela che per un non vaccinato il rischio - rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi - è 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva e 9 volte maggiore di morte.L'odierno bollettino del ministero della Salute, registra 16.632 nuovi contagiati dal Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore, in leggera diminuzione (-398) rispetto a ieri, quando erano stati registrati 17.030 nuovi contagi. I morti sono 75 (ieri erano stati 74). I guariti sono 8.988. Aumentano le terapie intensive, +24 e i ricoveri nei reparti ordinari, +43, dei malati di Covid. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore per rilevare la presenza del virus sono stati 636.592, il tasso di positività è al 2,6% (-0,3%). Sono 97.959.273 le ...

