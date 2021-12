Red Ronnie dopo lo schianto in autostrada: “Sono un miracolato. Oggi comincia per me una nuova vita” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Un cambio di corsia mal segnalato e anche una disattenzione mia. Ha visto l’auto? Me la Sono cavata solo con una frattura del setto nasale. Sono un miracolato…Oggi comincia per me una nuova vita“. A dirlo è Gabriele Anzalone, meglio conosciuto con il nome d’arte di Red Ronnie: parlando con il Corriere della Sera, il giornalista e conduttore televisivo ha raccontato la dinamica dell’incidente avuto nelle scorse ore in autostrada, in Abruzzo, mentre percorreva l’A24 in direzione Teramo. A causa di alcuni lavori in corso, è andato a schiantarsi contro una cuspide, i blocchi di cemento messi per deviare il traffico. Subito trasportato in ospedale a L’Aquila d’urgenza, è stato trattenuto per degli accertamenti: fortunatamente, non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Un cambio di corsia mal segnalato e anche una disattenzione mia. Ha visto l’auto? Me lacavata solo con una frattura del setto nasale.unper me una“. A dirlo è Gabriele Anzalone, meglio conosciuto con il nome d’arte di Red: parlando con il Corriere della Sera, il giornalista e conduttore televisivo ha raccontato la dinamica dell’incidente avuto nelle scorse ore in, in Abruzzo, mentre percorreva l’A24 in direzione Teramo. A causa di alcuni lavori in corso, è andato a schiantarsi contro una cuspide, i blocchi di cemento messi per deviare il traffico. Subito trasportato in ospedale a L’Aquila d’urgenza, è stato trattenuto per degli accertamenti: fortunatamente, non ha ...

Advertising

FQMagazineit : Red Ronnie dopo lo schianto in autostrada: “Sono un miracolato. Oggi comincia per me una nuova vita” - paoloforneris : RT @ilpinz: Poteva succedere in città. poteva esserci un bambino in quell'attimo 'Mi sono distratto un attimo per vedere quanto mancava nel… - lamescolanza : Red Ronnie e l’incidente: «Sono un miracolato. Crozza? Anche se mi fa parlare coi morti, mi diverte» - AnnaIsa75640851 : RT @Misurelli77: Quando la tragica realtà supera Lercio. Sono gli stessi personaggi che credono alle immonde porcate di Kennedy junior, Cac… - AesseDisse : @CarlettoMM @Tony_Montana87 @DissidentePer @Bea91244242 Cosa pretendere da gente che si abbevera da radio radio, b… -