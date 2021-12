Atletico Madrid-Maiorca Liga | sabato H 18 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Cunha dal primo minuto

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’sta facendo tutt’altro che un cattivo campionato: è secondo con 29 punti e deve ancora recuperare una partita ma il problema è che il Realsta correndo e quindi i Colchoneros non possono fallire, per non perdere contatto con la capolista. I ragazzi del Cholo Simeone hanno vinto di autorità a Cadice, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportface2016 : #LaLiga: le formazioni ufficiali di #AtleticoMadrid-#Mallorca #AtletiMallorca - sportface2016 : #Liga, le formazioni ufficiali di #AtletiRCDMallorca - Maignangioia : Allora parliamoci seriamente @LFC, da uomo a uomini: non conviene a nessuno che passi l'Atletico Madrid. I motivi?… - Carlo28C : @38JuveX9Malta @forumJuventus In 4 anni di Juve ha disputato una (1) sola partita buona, quella contro l'Atletico M… - Antofer94_ : RT @CalcioPillole: #AtléticoMadridMaiorca, l'ultima vittoria dei Pirati a Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

BENNACER 6 Minuti preziosi per in vista del Liverpool MESSIAS 6.5 Ormai si è preso il Milan, dopo il gol in Champions con l'e la doppietta a Marassi col Genoa. BALLO - TOURE 6 ...Grazie a questo successo il Siviglia si porta momentaneamente al 2° posto (31 punti) a - 5 dal Real, il tutto in attesa del match dell'contro il Maiorca ...Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Maiorca, sfida valevole per il campionato de La Liga 2021/2022: le scelte dei due tecnici.Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, si è così espresso in conferenza stampa pre Maiorca sulle critiche ricevute: della sfida di campionato contro il Maiorca: ...