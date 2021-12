Università, dalla Pisana ulteriori 9 milioni per borse di studio e buoni libro (Di giovedì 2 dicembre 2021) “In questi anni abbiamo messo i giovani al centro delle nostre politiche e ne abbiamo sostenuto crescita e formazione con l’obiettivo di offrire loro maggiori opportunità di studio e prospettive lavorative migliori. Oggi facciamo un altro step molto significativo con uno stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro a favore del diritto allo studio per gli studenti universitari del Lazio”. Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Per la prima volta la Giunta del Lazio ha approvato una variazione di bilancio ad hoc per consentire l’assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi diritto, un numero che quest’anno ha raggiunto il record storico di 30.000 beneficiari, 5.000 in più rispetto allo scorso anno”. “Grazie all’integrazione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021) “In questi anni abbiamo messo i giovani al centro delle nostre politiche e ne abbiamo sostenuto crescita e formazione con l’obiettivo di offrire loro maggiori opportunità die prospettive lavorative migliori. Oggi facciamo un altro step molto significativo con uno stanziamento didi euro a favore del diritto alloper gli studenti universitari del Lazio”. Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Per la prima volta la Giunta del Lazio ha approvato una variazione di bilancio ad hoc per consentire l’assegnazione delledia tutti gli studenti aventi diritto, un numero che quest’anno ha raggiunto il record storico di 30.000 beneficiari, 5.000 in più rispetto allo scorso anno”. “Grazie all’integrazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Università dalla SPARKLE E ORTYGIA BUSINESS SCHOOL AL FIANCO DELLE STUDENTESSE IN SICILIA ... aderisce anche quest'anno a YEP - Young Women Empowerment Program, iniziativa promossa dalla ...siciliane iscritte a corsi di laurea magistrale in materie economiche e scientifiche presso l'Università ...

Carne vegetale e sintetica, la rivoluzione è servita. Ma a che punto siamo? ... e qui si torna al concetto di 'carne sintetica': quella inforcata dalla russa Bioprinting ... Gli scienziati dell'Università di Osaka hanno invece stampato la pregiatissima carne di manzo wagyu in ...

