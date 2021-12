Roma, Mourinho furioso sceglie il silenzio. Niente conferenza stampa prima della 'sua' Inter (Di giovedì 2 dicembre 2021) La rabbia non è passata. Josè Mourinho sceglie la via del silenzio e domani non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di una partita decisamente importante per lui e la Roma contro l'Inter. Il ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) La rabbia non è passata. Josèla via dele domani non parlerà inalla vigilia di una partita decisamente importante per lui e lacontro l'. Il ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - DiMarzio : .@OfficialASRoma, tantissime assenza per #Mourinho in vista dell'Inter - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaTorino ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - CalcioWeb : #Roma, #Mourinho ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa in vista della partita contro l'#Inter - pieroausilio98 : RT @Moussolinho: Mourinho con Biasin nella conferenza stampa dopo Roma Inter -