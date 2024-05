Il Bari conquista un punto prezioso col Cittadella - ma si decide tutto all’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2024) Iluncol, si. È finita 1-1 tra. La squadra pugliese muove la classifica. È ancora 17esima in classifica pari merito con l’Ascoli che nel finale ha pareggiato 2-2 a Palermo. Se dovesse finire così, l’Ascoli andrebbe in C e ilai play-out con la Ternana. Il prossimo turno si giocherà venerdì 10 maggio e ilospiterà in casa il Brescia che è già ai play-off anche se con una vittoria potrebbere il settimo o il sesto posto. Venerdì ci sarà la serata dedicata alla Serie B.ancora può succedere. Anche che la squadra dei De ...