Il Verona batte 2-1 la Fiorentina e vede la salvezza

È proprio il caso di dire: basta uno zac per mettere tre punti in cassaforte. Il ritorno di Zaccagni dopo un mese dall’infortunio è stato festeggiato nel modo migliore: un gol decisivo per mettere il sigillo a quella che, fino al 72’, aveva visto la Lazio dominare il gioco senza mai essere in ... Continua a leggere>>