Sampdoria - le pagelle di CM | che meraviglia il piede di Esposit - super Darboe

(Di domenica 5 maggio 2024)-Reggiana 1-0 Stankovic 6: bene nell`ordinaria amministrazione, nessuna parata epocale ma sempre affidabile. Piccini 6,5: in quest...

Le Pagelle di Sampdoria-Milan , valevole per la Poule Salvezza della Serie A Femminile 2023-2024. I voti secondo la nostra redazione Continua a leggere>>

Sampdoria -Como 1-1 Stankovic 7: in avvio fa una super parata, l`ennesima della sua stagione. Poi salva su Gabrielloni ripetendosi nel finale di... Continua a leggere>>

sampdoria-Reggiana 1-0: perla di Esposito, blucerchiati ai playoff - La sampdoria vince 1-0 lo scontro diretto con la Reggiana e vola matematicamente ai playoff perché Pisa e Sudtirol pareggiano 2-2 e ora sono 4 i punti di vantaggio sulle prime inseguitrici. La ... Continua a leggere>>

Primavera - Domani la sfida alla sampdoria. C'è l'obbligo dei tre punti - Il Tori no di Giuseppe Scurto, e non si capisce il perché, pare cerchi di fare di tutto per rovinare una stagione che aveva portato alla finalissima con i favori del pronostico ed ... Continua a leggere>>

Cairo dà una notizia importante: "Vagnati rinnoverà" - Urbano Cairo nella sua intervista a Sky Sport ha dato anche una notizia importante. Davide Vagnati rinnoverà con il Torino, oltre alla sua scadenza attuale di contratto, che è il ... Continua a leggere>>