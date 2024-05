Lorenzo Piran morto per un incidente stradale | un anno di condanna per l’automobilista responsabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) Una tragedia davvero atroce, quella che aveva colpito la comunità di Chirignago il 24 luglio 2022:, un giovane di soli 23 anni, aveva perso la vita in unin via Miranese. Il tribunale di Venezia ha emesso proprio in queste ore la sentenza nei confronti dell, un 41enne di origini moldave residente a Mestre, che ha patteggiato una pena di undi reclusione con sospensione condizionale. Questo dopo l’esito dell’udienza preliminare presieduta dal giudice Daniela De Fazio. L’imputato, beneficiando delle attenuanti e scegliendo il rito abbreviato, ha ricevuto anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un. La famiglia di...