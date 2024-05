Milena Santirocco - aperta inchiesta per sequestro di persona Lei | Mi hanno rapit - volevano uccidermi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo il sollievo per il ritrovamento in provincia di Casertao, ora è il momento delle indagini per capire cosa c’è dietro la scomparsa diSantiorocco, la 54enne insegnante di ballo e fitness di Lanciano, che era scomparsa domenica scorsa a Leccete di Torino di Sangro, in provincia di Chieti. L’ipotesi è quella di undi. “Mio due uomini,”, ha detto la donna ai primi soccorritori tra cu una barista di Castel Volturno. “non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti perdie in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a ...