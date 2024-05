Il Bologna è in Europa League | i numeri non sbagliano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – Aspettando di tramutare in realtà il sogno Champions adesso ilha l'aritmetica certezza di poter partecipare, nella prossima stagione, all'. L'ufficialità del verdetto è arrivata oggi, con la sconfitta della Fiorentina (1-2) sul campo del Verona.Staccata di 14 punti in classifica dai rossoblù, la Viola nelle quattro gare che le restano da giocare (c'è anche il recupero con l'Atalanta) non potrà più colmare il divario. Ergo: nella peggiore delle ipotesi il settimo posto per i rossoblù è sicuro, e con esso l'. L'ultimoa centrare il traguardo della Coppa Uefa, torneo 'progenitore' dell'attuale, è stato quello della stagione 1998-99, allenato da Carletto ...