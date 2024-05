Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

L’Inter vince contro la Fiorentina con il risultato di 2-1 in una partita pazza al Viola Park. Decidono un difensore ed un centrocampista, ecco la classifica marcatori completa dopo la giornata numero 31 del Campionato Primavera 1. TRENTUNESIMA GIORNATA – L’Inter non sbaglia neanche stavolta. ... Continua a leggere>>

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all’ultimo secondo in finale dei playoff, i pugliesi del Bari puntano forte alla promozione diretta contro un’altra grande caduta del ... Continua a leggere>>

Empoli-Frosinone finisce 0-0, vince la paura. Terzultime a -3 - (ANSA) - EMPOLI, 05 MAG - Vince la paura nel match clou della zona salvezza tra Empoli e Frosinone: non vanno oltre lo 0-0 che non aiuta ... Continua a leggere>>

Serie A - Empoli e Frosinone non si fanno male. Lo scontro salvezza del Castellani termina 0-0 - Segna Gyasi per i toscani al 20' ma è in fuorigioco. Così come Caputo quando colpisce il palo. Un punto a testa, che non fa male ma non smuove la classifica. Nicola e Di Francesco rimangono incollati ... Continua a leggere>>

Serie B 37esima giornata risultati: il Como fallisce il match point per la serie A. Feralpi retrocesso. La classifica - Como e Venezia si giocheranno la serie A nell'ultima giornata con i lariani che ampiamente favoriti in virtù di un vantaggio di due lunghezze sui lagunari. Cremonese e Catanzaro rispettivamente certe ... Continua a leggere>>