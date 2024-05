Calcio femminile | la Roma vince una partita pazza contro l’Inter in Serie A Brutta sconfitta per il Napoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Con le Campionesse d’Italia ci si diverte sempre. Lasi è infatti resa artefice di una remuntada clamorosa al Tre Fontane, festeggiando tra le mura amiche il secondo titolo consecutivo battendocon il robante punteggio di 4-3 nel terz’ultimo appuntamento valido per la Poule Scudetto. Una rollercoaster di emozioni quella andata in scena nella città capitolina. Le padrone di casa mettono infatti il musetto davanti al sedicesimo giro di orologio grazie a Valdezate che, dopo aver recuperato palla a centrocampo, serve Viens che avanza in porta e supera Cetinja. Il vantaggio dura però solo quindici minuti in quanto, al 31?,trova il pareggio con un autogol di Linari, sfortunata nel deviare un filtrante pericoloso di Bonfantini. Laincassa il colpo, cadendo in alcune defaillance difensive. Così, al ...