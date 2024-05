Non volontariamente | Milena Santirocco è stata ritrovata ma è giallo sulla sparizione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024), l'insegnante di ballo 54enne scomparsa lo scorso 29 aprile, èieri. La donna, residente a Lanciano (in provincia di Chieti), separata e con due figli, "conduceva una vita serena", ma si sono misteriosamente e improvvisamente perse sue tracce da quando si è allontanata da casa per la sua abituale passeggiata nella riserva sul mare. Dopo un pranzo con i figli,ha raggiunto la spiaggia scelta come meta e ha pubblicato sul suo profilo Whatsapp una foto. Poi non è tornata a casa e la sua auto ènel parcheggio con una ruota bucata e un chiodo vicino. Nessuna chiamata di emergenza èregistrata e, quando i familiari hanno cercato di mettersi in contatto con lei, il telefono risultava spento. ...