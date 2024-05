Storico Caldiero Terme | è in Serie C per la prima volta nella sua storia!

(Di domenica 5 maggio 2024) Storica promozione nel campionato diC del. L’apoteosi è arrivata al fischio finale della sfida in trasferta contro il Villa Valle ed i calciatori si sono scatenati in campo. La gara della 38ª giornata si è conclusa 2-4 e il risultato finale non è mai stato in discussione. Ilparte fortissimo e in 43 minuti trova addirittura 4 gol con le doppiette di Zerbato e Fasan.ripresa si registra la reazione dei padroni di casa ma la rimonta si ferma sul 2-4 dopo i gol di Ferrario e Mehic. Il percorso in stagione del Cardieroè stato molto sorprendente: in 38 partite ha conquistato 77 punti frutto di 23 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, 55 gol fatti e 32 subiti. Ladel...

