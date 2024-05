Donna di 41 anni muore dopo essere precipitata dalla zip line della Fly Emotion ad Albaredo San Marco

(Di domenica 5 maggio 2024) Unadi 41è morta sulle alpi Orobie in Valtellinada un impianto sportivo dell’aerofune Fly, adSan, in provincia di Sondrio. La 41enne stava volando agganciata alla fune appesa sulla valle del Bitto, che collegae Bema quando, per cause ancora da accertare, è. Laaveva raggiunto una velocità massima di circa 120 chilometri orari e, quasi alla fine del percorso, è finita fuori dall’imbragatura ed è andata a schiantarsi ad un’altezza di venti metri. È morta sul colpo con “lesioni assolutamente non compatibili con la vita” hanno riferito i soccorritori dell’Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno. L’imbrago è rimasto appeso ...

