Lutto nel mondo del cinema | è morto Bernard Hill

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) Ildelsi è addolorato per la scomparsa dell’attore britannicoall’età di 79 anni. Il noto interprete, celebre per il suo ruolo del capitano Edward Smith nel film Titanic di James Cameron, nonché per essere stato il Re Theoden nella trilogia de Il Signore degli anelli, si è spento nella giornata di domenica 5 maggio. La notizia è stata confermata dal suo agente, Lou Coulson. Al momento, non sono state fornite dalla famiglia ulteriori informazioni sulle cause del decesso. La carriera diha lasciato un’impronta indelebile nella storia delgrazie a ruoli memorabili. Oltre a Titanic, l’attore si era distinto nella serie della BBC, Boys from the ...