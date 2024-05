Ragazzina di 13 anni si perde sul monte San Vicino | un' ora e mezzo di terrore poi il sollievo

Dramma a Montecchio Emilia, dove una bambina di 10 anni è morta improvvisamente dopo essersi accascia ta in casa davanti alla mamma . L’Ausl reggiana ha annunciato che verrà condotta un'autopsia per determinare le cause esatte della morte improvvisa della piccola.Continua a leggere Continua a leggere>>

Sangiano, escursionista di 39 anni colto da malore: interviene il Soccorso alpino - E' successo nella tarda mattinata di oggi tra i boschi di via monte Nero. L'uomo trasportato al pronto soccorso ... Continua a leggere>>

Sinner: “Non voglio buttar via tre anni di carriera per giocare troppo presto se non sono guarito del tutto” - “Se tornassi indietro non farei qualcosa di diverso” ha spiegato Jannik Sinner. “Non è che ogni infortunio consegua a un errore” ... Continua a leggere>>

Sinner: “Giocherò al Roland Garros solo se sarò al 100%” - La conferenza stampa alimenta nuove preoccupazioni: “Non ho fretta, curare il corpo è importante” ... Continua a leggere>>