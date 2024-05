Premier League - LIVE Liverpool-Tottenham 0-0 Si rialza il Brighto - Chelsea forza 5 verso l'Europa

(Di domenica 5 maggio 2024) Continua la trentaseiesima giornata di. In Inghilterra sono 3 le partite in programma e tutte con molti spunti per la classifica....

Il Chelsea batte il West Ham 5-0 a Stamford Bridge. Nel match della trentaseiesima giornata di Premier League , i Blues indirizzano la contesa già nel primo tempo. Al 15? Palmer realizza la rete del vantaggio e il suo ventiseiesimo gol stagionale. Al 30? è il turno di Gallagher che di gol in questa ... Continua a leggere>>

Continua la trentaseiesima giornata di Premier League . In Inghilterra sono 3 le partite in programma e tutte con molti spunti per la classifica.... Continua a leggere>>

Gli Highlights e le azioni salienti di Chelsea-West Ham 5-0, match della trentaseiesima giornata di Premier League . Tutto facile per i Blues che chiudono il primo tempo con tre gol di vantaggio grazie ai sigilli di Palmer, Gallagher e Madueke. Nella ripresa è Jackson a chiudere i conti fino al ... Continua a leggere>>

premier league - Vince il Brighton, manita del Chelsea - Grande pomeriggio per il Chelsea di Pochettino, che supera per 5-0 il West Ham nel match valido per la 36a giornata di premier league, avvicinando la zona europea. Palmer apre le marcature, Gallagher ... Continua a leggere>>

premier league: manita Chelsea, Europa più vicina - Grande pomeriggio per il Chelsea di Pochettino, che supera per 5-0 il West Ham nel match valido per la 36a giornata di premier league, avvicinando la zona europea. Palmer apre le marcature, Gallagher ... Continua a leggere>>

Grandi Letture: vai alla sezione - L'inferno della terza serie, la promozione dopo 22 anni, pochi acquisti e tifosi speciali: il calcio inglese a sorpresa ritrova una protagonista ... Continua a leggere>>