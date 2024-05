Angelo Binaghi ammette | La telefonata di Sinner è stata una coltellata a freddo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Grande attesa c’era per la conferenza stampa di Jannikal Foro italico di Roma. Davanti ai microfoni,non ha nascosto amarezza e tristezza per la mancata partecipazione a un torneo che era per lui l’appuntamento più speciale dell’anno. Sfortunatamente, il problema all’anca non glie l’ha permesso. Non è entrato nel dettaglio della sua criticità fisica l’altoatesino, ma dalle sue parole si è compreso che la cosa non sia di poco conto e serviranno settimane per recuperare al 100%. Presente a questa conferenza anche il presidente della FITP,, che ha esordio con sincerità. “In uno sport come il nostro, la Federazione che rappresenta tutti i volontari deve avere il compito di stare vicino ai nostri campioni soprattutto nei momenti di difficoltà. Credo che sia questo il nostro vero compito, e ...