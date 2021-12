Ikone Fiorentina, accordo col Lille: cifre e dettagli dell’operazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: accordo raggiunto con il Lille per Jonathan Ikone. cifre e dettagli dell’operazione La Fiorentina ha ormai raggiunto l’accordo con il Lille per il trasferimento di Jonathan Ikone, attaccante francese che vestirà la maglia viola a partire da gennaio. Come rivelato da Sky Sport, il patron Rocco Commisso verserà 15 milioni di euro nelle casse dei campioni della Ligue 1 e riserveranno loro una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Calciomercatoraggiunto con ilper JonathanLaha ormai raggiunto l’con ilper il trasferimento di Jonathan, attaccante francese che vestirà la maglia viola a partire da gennaio. Come rivelato da Sky Sport, il patron Rocco Commisso verserà 15 milioni di euro nelle casse dei campioni della Ligue 1 e riserveranno loro una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

marcoconterio : ???? Nel vivo il mercato della #Fiorentina: summit per Darwin Nunez del #Benfica (e Agustin Alvarez del #Penarol) con… - calciomercatoit : ???@DiMarzio alla CMIT TV: 'La #Juventus a gennaio dubito che possa fare un'operazione per #Vlahovic, mi sembra più… - Nicholav20 : RT @podcastherewego: ?????? ???????? ???? ???? ?????????????? ???? ???????????????? ?????? ?? Ikoné, Vlahovic e affari Fiorentina ?? L’Inter studia Bremer per giugno ?? Con… - CalcioNews24 : #Ikone alla #Fiorentina, accordo col #Lille: cifre e dettagli dell’operazione - violanews : Di Marzio: 'La #Fiorentina prenderà #Ikone. Mayoral e #Vlahovic? Vi spiego' -