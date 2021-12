Bonus stufa a pellet: i requisiti e come ottenerlo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Grazie al Bonus stufa a pellet è possibile ottenere delle agevolazioni per l’acquisto di dispositivi per il riscaldamento della propria abitazione: i dettagli Bonus stufa a pellet (Fonte: Pixabay)In questi giorni le temperature hanno subito un drastico calo e non tutti sanno che tra i vari Bonus esiste anche quello per l’acquisto di dispositivi per il riscaldamento degli spazi domestici. Anche per il 2021 è prevista tale agevolazione, in particolare per le stufe a pellet. Quest’ultime, infatti, inquinano poco e sono più ecologiche di altri modelli. L’incentivo in questione è il SuperBonus 110%, relativo alle ristrutturazione. Inoltre, tali misure hanno ottenuto una proroga con la bozza della Legge di Bilancio 2022. ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 dicembre 2021) Grazie alè possibile ottenere delle agevolazioni per l’acquisto di dispositivi per il riscaldamento della propria abitazione: i dettagli(Fonte: Pixabay)In questi giorni le temperature hanno subito un drastico calo e non tutti sanno che tra i variesiste anche quello per l’acquisto di dispositivi per il riscaldamento degli spazi domestici. Anche per il 2021 è prevista tale agevolazione, in particolare per le stufe a. Quest’ultime, infatti, inquinano poco e sono più ecologiche di altri modelli. L’incentivo in questione è il Super110%, relativo alle ristrutturazione. Inoltre, tali misure hanno ottenuto una proroga con la bozza della Legge di Bilancio 2022. ...

