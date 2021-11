Tesla si ritira: niente fondi pubblici in Germania per le batterie (Di martedì 30 novembre 2021) La Casa di Elon Musk ritira la richiesta per le agevolazioni europee rivolte alle nuove Gigafactory, ma non spiega il perché. In Tesla è successa una cosa strana. L’azienda di Palo Alto ha infatti ritirato la domanda con cui chiedeva un finanziamento statale per la realizzazione della sua fabbrica di batterie tedesca, che dovrebbe sorgere poco distante dalla Gigafactory che si appresta a iniziare l’attività. Eppure la stessa Tesla fa sapere che i piani industriali restano invariati e che l’impianto di costruzione di batterie è ancora previsto. A gennaio, la Commissione Europea aveva approvato un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) che si prefiggeva l’obiettivo di sostenere la ricerca e l’innovazione nella catena del valore delle ... Leggi su computermagazine (Di martedì 30 novembre 2021) La Casa di Elon Muskla richiesta per le agevolazioni europee rivolte alle nuove Gigafactory, ma non spiega il perché. Inè successa una cosa strana. L’azienda di Palo Alto ha infattito la domanda con cui chiedeva un finanziamento statale per la realizzazione della sua fabbrica ditedesca, che dovrebbe sorgere poco distante dalla Gigafactory che si appresta a iniziare l’attività. Eppure la stessafa sapere che i piani industriali restano invariati e che l’impianto di costruzione diè ancora previsto. A gennaio, la Commissione Europea aveva approvato un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) che si prefiggeva l’obiettivo di sostenere la ricerca e l’innovazione nella catena del valore delle ...

Tesla ritira la richiesta di fondi pubblici per l'impianto di batterie in Germania Nel caso di Tesla significa che le batterie non possono già essere prodotte all'interno di un'altra sua fabbrica. La società già produce le proprie celle in un impianto pilota a Fremont, in ...

Tesla si ritira: niente fondi pubblici in Germania per le batterie Computer Magazine Tesla potrebbe fornire presto nuovi dettagli sui modelli in arrivo Tesla dovrebbe iniziare a costruire l'attesissimo pickup elettrico Cybertruck alla fine del 2022 per poi arrivare ad una produzione in massa nel corso del 2023. L'elenco di chi ha preordinato questo v ...

Tesla rinuncia ai contributi pubblici per la fabbrica in Germania Come motivazione, il Ceo della compagnia americana Elon Musk, ha dichiarato che la Tesla si è sempre opposta alle sovvenzioni. Nello specifico, la Tesla avrebbe dovuto ricevere 1,14 miliardi di euro d ...

