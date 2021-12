Bombardieri | «Ci trattano come scolaretti | senza modifiche sarà scontro»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Pierpaolo, segretario generale della Uil, lei lunedì sera ha definito «foresta di Sherwood al contrario» lealle aliquote Irpef decise da governo e maggioranza. Chi è lo sceriffo di Nottingham? La favola di Robin Hood ha tanti personaggi. C’è anche Fra Tuck che ha la passione per l’alcool. Diciamo che per personificare aspettiamo le decisioni definitive ma di sicuro il ministro Franco al momento non è Robin Hood perché non ci ha ascoltato. Il problema è molto semplice: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.