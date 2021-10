Uomini e Donne Anticipazioni: Costabile Lascia e Denigra Gemma Galgani! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Costabile hanno uno scontro e chiudono la frequentazione. Intanto Biagio sorprende tutti con una lamentela in camerino… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma chiude con Costabile! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. Ancora una volta la protagonista assoluta è stata Gemma. La storia d’amore con Costabile, che sembrava essere andata a gonfie vele fino a questo momento, è stata bruscamente interrotta. La puntata si apre proprio con un video che mostra Gemma distrutta ed in ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)hanno uno scontro e chiudono la frequentazione. Intanto Biagio sorprende tutti con una lamentela in camerino… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate dichiude con! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Ancora una volta la protagonista assoluta è stata. La storia d’amore con, che sembrava essere andata a gonfie vele fino a questo momento, è stata bruscamente interrotta. La puntata si apre proprio con un video che mostradistrutta ed in ...

