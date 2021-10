Sara Pedri | indagati il primario Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mauri per maltrattamenti sul luogo di lavoro ai danni di 14 persone

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Svolta nelle indagini sulla morte di, la ginecologa 31enne scomparsa nel Trentino lo scorso 4 marzo. La Procura di Trento ha iscritto nel registro degli, ildell’ospedale dove la giovane lavorava, e la suaMereu. Dalle testimonianze raccolte dai Nas infatti sono emersi soprusi ecompiuti dai due medici, dal 1 gennaio 2018, aidi 14. Gli stessi comportamenti e critiche continue – si sospetta – potrebbero aver esasperato a tal punto, tanto da condurla al suicidio. La macchina diera stata trovata, abbandonata, il 4 marzo, tra i paesi di Cis e Cles – in provincia di Trento – ...

Fra i nomi dei " maltrattati " appare anche quello della dottoressa, la 31enne scomparsa sul ponte di Mostizzolo otto mesi fa. Il suo presunto suicidio sarebbe da indagare nel trattamento ...È questo l'ultimo capitolo della vicenda, la ginecologa di Forlì sparita a Trento ad inizio anno . Lo scorso agosto i carabinieri del Nas avevano ipotizzano il reato di maltrattamenti e ...
La procura di Trento ha iscritto nel registro degli indagati, per il reato di maltrattamenti, l'ex primario Saverio Tateo e la vice Liliana Mereu del reparto di Ostetricia dello ...