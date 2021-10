Risultati e classifiche Champions League live: il Barcellona apre il mercoledì (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Risultati e classifiche Champions League live: tutti gli aggiornamenti della terza giornata. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla terza giornata di Champions League che si svolgerà tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre: Risultati, classifiche e i marcatori delle partite. Ad aprire le danze sarà il Manchester City che nella trasferta fiamminga con il Brugge non può abbassare la guardia. In serata, match determinanti per Inter e Milan che, al cospetto di Sheriff e Porto, rischiano già di salutare la compagnia in caso di risultato negativo. mercoledì invece doppia trasferta per le italiane: la Juventus sul campo dello Zenit per confermare il primato, l’Atalanta a Old Trafford per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021): tutti gli aggiornamenti della terza giornata. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla terza giornata diche si svolgerà tra martedì 19 e20 ottobre:e i marcatori delle partite. Ad aprire le danze sarà il Manchester City che nella trasferta fiamminga con il Brugge non può abbassare la guardia. In serata, match determinanti per Inter e Milan che, al cospetto di Sheriff e Porto, rischiano già di salutare la compagnia in caso di risultato negativo.invece doppia trasferta per le italiane: la Juventus sul campo dello Zenit per confermare il primato, l’Atalanta a Old Trafford per ...

