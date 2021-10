Covid, da Russia a Gb rischio contagi: torna spettro lockdown (Di giovedì 21 ottobre 2021) (Adnkronos) - Mentre in Italia è ancora acceso il dibattito sul Green pass Covid obbligatorio nei luoghi di lavoro, in Europa e nel mondo preoccupano l'aumento di contagi e morti. Dalla Russia alla Gran Bretagna è infatti record di casi giornalieri, con lo spettro di nuove restrizioni e lockdown dietro l'angolo. Nel tentativo di arginare il contagio, a prendere provvedimenti nelle ultime ore è stato Putin che ha approvato un 'mini lockdown'. E se la Gran Bretagna 'resiste' a nuove chiusure nonostante l'altissimo numero di casi, in Romania si registra un morto per Covid ogni 5 minuti mentre in Germania continua a crescere l'incidenza e in Francia, dopo un periodo di calo, l'epidemia si è stabilizzata. Il presidente russo ha dato ieri la sua approvazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 ottobre 2021) (Adnkronos) - Mentre in Italia è ancora acceso il dibattito sul Green passobbligatorio nei luoghi di lavoro, in Europa e nel mondo preoccupano l'aumento die morti. Dallaalla Gran Bretagna è infatti record di casi giornalieri, con lodi nuove restrizioni edietro l'angolo. Nel tentativo di arginare ilo, a prendere provvedimenti nelle ultime ore è stato Putin che ha approvato un 'mini'. E se la Gran Bretagna 'resiste' a nuove chiusure nonostante l'altissimo numero di casi, in Romania si registra un morto perogni 5 minuti mentre in Germania continua a crescere l'incidenza e in Francia, dopo un periodo di calo, l'epidemia si è stabilizzata. Il presidente russo ha dato ieri la sua approvazione ...

