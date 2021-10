Arabia Saudita, tournée si trasforma in tragedia: ballerino di Giugliano finisce in coma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una tournée di danza, organizzato a Riyad, in Arabia Saudita, si è trasformata in tragedia per un gruppo di dieci ballerini italiani. Tre danzatori sono deceduti durante un’escursione nel deserto, gli altri invece sono rimasti gravemente feriti. Tra loro c’è anche Diego Di Giovanni, ballerino originario di Giugliano, in provincia di Napoli. Arabia Saudita, tournée L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unadi danza, organizzato a Riyad, in, si èta inper un gruppo di dieci ballerini italiani. Tre danzatori sono deceduti durante un’escursione nel deserto, gli altri invece sono rimasti gravemente feriti. Tra loro c’è anche Diego Di Giovanni,originario di, in provincia di Napoli.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

