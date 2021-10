Piero Chiambretti al veleno contro Fabio Fazio: “A cena con Fazio? Vivo benissimo senza …” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Piero Chiambretti è un noto conduttore italiano, il quale sicuramente nell’ultimo anno ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto bui. Ricordiamo infatti che ha contratto il covid e con lui anche la sua mamma che purtroppo però ha perso la vita. Ad ogni modo, Piero Chiambretti è tornato al lavoro e ha cercato di andare avanti, seppur con il dolore nel cuore. Proprio in questi giorni pare che il noto conduttore si sia lasciato andare ad una intervista, nel corso della quale ha sicuramente parlato della sua vita privata, dei suoi affetti ma ha anche raccontato qualche aneddoto legato alla sua carriera. Ma cosa ha dichiarato Piero Chiambretti? Piero Chiambretti, l’inedita intervista del conduttore Il noto conduttore si è concesso un’intervista ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 18 ottobre 2021)è un noto conduttore italiano, il quale sicuramente nell’ultimo anno ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto bui. Ricordiamo infatti che ha contratto il covid e con lui anche la sua mamma che purtroppo però ha perso la vita. Ad ogni modo,è tornato al lavoro e ha cercato di andare avanti, seppur con il dolore nel cuore. Proprio in questi giorni pare che il noto conduttore si sia lasciato andare ad una intervista, nel corso della quale ha sicuramente parlato della sua vita privata, dei suoi affetti ma ha anche raccontato qualche aneddoto legato alla sua carriera. Ma cosa ha dichiarato, l’inedita intervista del conduttore Il noto conduttore si è concesso un’intervista ...

Advertising

tuttotv_info : Tiki Taka con Piero Chiambretti, ospiti del 18 ottobre 2021 - TavolaDaniela : 'Non miglioravo. Poi mia madre ha rinunciato alla vita per donarmela una seconda volta' - DaLanni : RT @LaStampa: L'intervista di @DaLanni a Piero Chiambretti: 'Io, la mia vita e Margherita (mia figlia che mi crede famoso come il Papa)' #… - LaStampa : L'intervista di @DaLanni a Piero Chiambretti: 'Io, la mia vita e Margherita (mia figlia che mi crede famoso come il… - Italia_Notizie : Piero Chiambretti: “Accadde il miracoloso. Dopo la morte di lei i miei valori iniziarono a migliorare…”. Il condutt… -