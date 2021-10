Health Italia sospende progetto scissione di Rebirth (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Health Italia ha deliberato di sospendere l’operazione di scissione proporzionale parziale in Rebirth e di non procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria chiamata ad approvare la stessa scissione. Lo fa sapere la stessa società, con una nota, precisando che “pur permanendo ragioni industriali e motivazioni che hanno portato all’approvazione del progetto di scissione (come da progetto di scissione e Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Health Italia) tale decisione e` stata dettata da ragioni di prudenza, previo confronto con Rebirth e con il supporto degli advisor di Health ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il CdA diha deliberato dire l’operazione diproporzionale parziale ine di non procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria chiamata ad approvare la stessa. Lo fa sapere la stessa società, con una nota, precisando che “pur permanendo ragioni industriali e motivazioni che hanno portato all’approvazione deldi(come dadie Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di) tale decisione e` stata dettata da ragioni di prudenza, previo confronto cone con il supporto degli advisor di...

Advertising

MinisteroSalute : Oggi è la #GiornataSaluteMentale promossa dall'OMS e dalla federazione mondiale per la salute mentale. ?? Non c'è o… - SoniaLaVera : @Palazzo_Chigi JUST IN - Health Minister Spahn announces the end of the pandemic state of emergency in #Germany (BI… - aniaufficiale : RT @GeneraliItalia: Oggi e domani si tiene a Roma l'#ANIAInsuranceSummit, due giorni di lavori dedicati alla #sostenibilità, agli #investim… - broby68 : GE HEALTHCARE porta le più recenti innovazioni in campo diagnostico in giro per l’Italia con il “Women Health Truck” - ClaudioDemozzi : Gruppo Health Italia nella bufera, accuse di truffa aggravata e auto-riciclaggio. Lo Sna chiede la regolamentazione… -