Ballottaggi: Roma e Torino al centrosinistra, Trieste resta al centrodestra (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ Roberto Gualtieri il nuovo Sindaco di Roma (60,1%) dopo aver superato il candidato del centrodestra Enrico Michetti che si è fermato al 39,9%. “Sarò il sindaco di tutte le Romane, di tutti i Romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare“. Così Roberto Gualtieri, in una dichiarazione al suo comitato ha commentato la vittoria. “Faccio gli auguri al sindaco, perchè Roma è la cosa più importante, credo che abbiamo dato il massimo e in queste condizioni abbiamo fatto ciò che si poteva”. Queste le prime parole di Enrico Michetti, candidato del centrodestra al comune di Roma che in una conferenza al suo comitato elettorale commenta ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ Roberto Gualtieri il nuovo Sindaco di(60,1%) dopo aver superato il candidato delEnrico Michetti che si è fermato al 39,9%. “Sarò il sindaco di tutte lene, di tutti ini e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciaree per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare“. Così Roberto Gualtieri, in una dichiarazione al suo comitato ha commentato la vittoria. “Faccio gli auguri al sindaco, perchèè la cosa più importante, credo che abbiamo dato il massimo e in queste condizioni abbiamo fatto ciò che si poteva”. Queste le prime parole di Enrico Michetti, candidato delal comune diche in una conferenza al suo comitato elettorale commenta ...

Advertising

Giorgiolaporta : “Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus”. Questo signore rischia di amministrare per i prossimi 5 anni #Roma.… - Giorgiolaporta : Ieri sono andati in #PiazzaSanGiovanni a #Roma con i cartelli di #Gualtieri e le bandiere di quell’#UnioneSovietica… - you_trend : ?? Instant poll Quorum/YouTrend per @SkyTG24 - #Roma Gualtieri (CSX) 58-62% Michetti (CDX) 38-42% #Ballottaggi… - mlpedo1 : RT @myrtamerlino: Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrodestra u… - Dome689 : Ballottaggi, centrosinistra vince 8 a 2 nei 10 capoluoghi al voto: Pd e alleati si prendono Roma, Torino, Cosenza,… -