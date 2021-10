Wanda Nara ‘fuga’ da Parigi? Icardi rimane da solo (FOTO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la bufera delle ultime ore, Wanda Nara sta lasciando Parigi insieme le figlie. Come la prenderà Mauro Icardi? Wanda Nara (Getty Images)Momento delicato per Wanda Nara e Mauro Icardi. La procuratrice sportiva e modella ha rimosso dal suo Instagram il marito: lo ha smesso di seguire e ha cancellato tutte le FOTO della coppia dal suo profilo. La miccia che ha fatto esplodere il gossip è stato un messaggio che l’argentina ha scritto ieri sera sul social. In una delle sue storie, infatti, Wanda Nara ha scritto “Un’altra famiglia che hai rovinato per una t***a”. E, mentre Icardi non è stato specificamente menzionato, si presume che questo fosse ... Leggi su chenews (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la bufera delle ultime ore,sta lasciandoinsieme le figlie. Come la prenderà Mauro(Getty Images)Momento delicato pere Mauro. La procuratrice sportiva e modella ha rimosso dal suo Instagram il marito: lo ha smesso di seguire e ha cancellato tutte ledella coppia dal suo profilo. La miccia che ha fatto esplodere il gossip è stato un messaggio che l’argentina ha scritto ieri sera sul social. In una delle sue storie, infatti,ha scritto “Un’altra famiglia che hai rovinato per una t***a”. E, mentrenon è stato specificamente menzionato, si presume che questo fosse ...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Chi è Eugenia Suarez: l’attrice (mamma di tre bambini) per cui Icardi avrebbe perso la ... - samanthap_89 : Per quanto riguarda la questione di Wanda Nara e Icardi, se è tutto vero, a me dispiace un sacco che sono coinvolti… - Marilenapas : RT @Corriere: Wanda Nara, la foto e la frecciata a Icardi su Instagram: «I figli sono la mia vita» -