Red Ronnie risponde agli attacchi di Vasco Rossi: «Io non amo le etichette, sono per la libertà» (Di domenica 17 ottobre 2021) «Non amo le etichette. sono per la libertà, sono per la vita. Questo attaccare le persone che hanno un’opinione sulla salute diversa da un altro è una cosa architettata bene dai mezzi di comunicazione». È quanto ha affermato Red Ronnie, ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini nel programma “105 Kaos” su Radio 105. Ha risposto così a quanto recentemente dichiarato da Vasco Rossi sui no vax. Le parole di Vasco Rossi su Red Ronnie «Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo», aveva infatti detto il cantautore. «Non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro qualcosa. Per questo mi dissocio da quello che dice Red Ronnie ultimamente. Quando va a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021) «Non amo leper laper la vita. Questo attaccare le persone che hanno un’opinione sulla salute diversa da un altro è una cosa architettata bene dai mezzi di comunicazione». È quanto ha affermato Red, ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini nel programma “105 Kaos” su Radio 105. Ha risposto così a quanto recentemente dichiarato dasui no vax. Le parole disu Red«Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo», aveva infatti detto il cantautore. «Non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro qualcosa. Per questo mi dissocio da quello che dice Redultimamente. Quando va a ...

