Juventus-Roma, Allegri: “Vincere per fare il salto in classifica” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Quello che serve a Kean è il gol. Stasera è una partita importante. C’è più anche pubblico. La vittoria è fondamentale per fare il salto in classifica”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto così ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio della sfida contro la Roma, valida per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. “C’è grande rispetto con Mourinho, è un grande allenatore e per il campionato italiano è bello averlo di nuovo. Non è una sfida tra Allegri e Mourinho ma tra Juventus e Roma” ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “Quello che serve a Kean è il gol. Stasera è una partita importante. C’è più anche pubblico. La vittoria è fondamentale perilin”. Il tecnico della, Massimiliano, è intervenuto così ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio della sfida contro la, valida per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. “C’è grande rispetto con Mourinho, è un grande allenatore e per il campionato italiano è bello averlo di nuovo. Non è una sfida trae Mourinho ma tra” ha concluso. SportFace.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - PagineRomaniste : 10' - Problemi per Mancini che zoppica. Juventus 0-0 Roma #ASRoma #JuveRoma - sololaromait : 10’ - #Roma in agguato, #Juventus abbastanza passiva. #ASRoma #JuventusRoma -