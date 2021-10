Gli italiani viaggiano anche in autunno

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 17 ottobre 2021) L’estate è terminata, ma non la voglia di viaggiare, tanto che moltistanno facendo le valige per una vacanza fuori stagione. A rivelarlo è Volagratis.com che, analizzando il numero di prenotazioni effettuate per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, ha evidenziato un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2020, segno che il desiderio di scoprire posti nuovi e di staccare la spina non si è esaurito con l’arrivo dell’. A partire sono in particolare le coppie (45%), seguite da adulti chein solitaria (33%) e dai gruppi di amici (15%); minimi invece i viaggi in famiglia (5%) e con bambini al seguito (2%), compliceil ritorno tra i banchi di scuola in presenza. Tra le tipologie di alloggio la preferita si riconferma l’hotel, con il 75% delle preferenze, ma a crescere sono i ...